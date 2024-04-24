Список арбитров Евро 2024

УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. В списке - главные арбитры матчей.

Арбитры Евро 2024:

Артур Соареш Диаш (Португалия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Марко Гуида (Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Крузляк (Словакия), Франсуа Летексье (Франция), Дэнни Маккели (Нидерланды), Шимон Марциняк (Польша), Халил Умут Мелер (Турция), Факундо Тельо (Аргентина), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Сандро Шерер (Швейцария), Даниэль Зиберт (Германия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения) и Феликс Цвайер (Германия).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.