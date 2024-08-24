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Футбол. Чемпионат Израиля. Разгром в историческом матче. Ничья "Апоэлей".

время публикации: 24 августа 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 22:30
Футбол. Чемпионат Израиля. Разгром в историческом матче. Ничья "Апоэлей".
AP Photo/Denes Erdos

В первом матче в Лиге Аль в истории "Ирони" (Тверия) был разгромлен хайфскаим "Маккаби" 0:4.

Маккаби (Хайфа) - Ирони (Тверия) 4:0

"Ирони" впервые в истории играет в Лиге Аль.

Три первых гола в ворота новичка забил Дин Давид. Довершил разгром Диа Саба.

Арендованный у киевского "Динамо" украинский защитник "Маккаби" Александр Сирота вышел на замену на 46-й минуте.

Украинский форвард "Ирони" Станислав Биленький отыграл весь матч.

Апоэль (Хадера) - Апоэль (Хайфа) 0:0

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