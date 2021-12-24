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NEWSru.co.il :: Спорт24 декабря 2021 г., 13:44

Драка во Львовском райсовете: Каратист- призер олимпиады против депутата от "Свободы"

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Станислав Горуна - призер Токийской олимпиады

В Львовском районном совете произошла драка, которая привлекла внимания не только тех, кто интересуется политикой, но и любителей спорта.

Известный спортсмен Станислав Горуна (каратэ), бронзовый призер Токийской олимпиады и депутат совета от "Самопомощм", подрался с депутатом от "Свободы" Богданом Федуном.

Видео драки опубликовал сайт издания "Сегодня".


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