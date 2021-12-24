Драка во Львовском райсовете: Каратист- призер олимпиады против депутата от "Свободы"
В Львовском районном совете произошла драка, которая привлекла внимания не только тех, кто интересуется политикой, но и любителей спорта.
Известный спортсмен Станислав Горуна (каратэ), бронзовый призер Токийской олимпиады и депутат совета от "Самопомощм", подрался с депутатом от "Свободы" Богданом Федуном.
Видео драки опубликовал сайт издания "Сегодня".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 23 сентября 2021
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