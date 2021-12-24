Быстрые шахматы. Победителем турнира в Герцлии стал Виктор Михалевский
Победителем турнира по быстрым шахматам Dafni Memorial Rapid Herzliya 2021 стал израильский гроссмейстер Виктор Михалевский, набравший в шести турах 5.5 очков.
По пять очков набрали Евгений Постный, Дан Цолер, Яир Пархов, Игорь Битенский и Идо Горштейн.
Рейтинг-фаворитом турнира был Евгений Постный (2566).
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