Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт24 декабря 2021 г., 12:53

Быстрые шахматы. Победителем турнира в Герцлии стал Виктор Михалевский

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Быстрые шахматы. Победителем турнира в Герцлии стал Виктор Михалевский

Победителем турнира по быстрым шахматам Dafni Memorial Rapid Herzliya 2021 стал израильский гроссмейстер Виктор Михалевский, набравший в шести турах 5.5 очков.

По пять очков набрали Евгений Постный, Дан Цолер, Яир Пархов, Игорь Битенский и Идо Горштейн.

Рейтинг-фаворитом турнира был Евгений Постный (2566).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
Магнус Карлсен победил в матче за звание чемпиона мира по шахматам
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
Шахматы. Чемпионат мира по блицу и рапиду пройдет в Варшаве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 ноября 2021
Израильский министр Зеев Элькин сыграл шахматную партию с Гарри Каспаровым в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // Досуг // 04 ноября 2021
Впервые в Израиле: открытый турнир по быстрым шахматам на воде

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:18 Умер 23-летний хорватский футболист, потерявший сознание на тренировке
14:54 Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису
14:27 Чемпионат России. Фигуристку вынесли со льда после произвольной программы
13:44 Драка во Львовском райсовете: Каратист- призер олимпиады против депутата от "Свободы"
12:53 Быстрые шахматы. Победителем турнира в Герцлии стал Виктор Михалевский
11:11 Пеле выписали из больницы
10:40 Япония подтвердила. что присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады
08:54 Дени Авдия набрал 14 очков в Нью-Йорке. Стефен Карри набрал 46 очков, Леброн Джеймс - 36
08:20 "Реал" победил ЦСКА. "Маккаби" потерпел седьмое поражение подряд
20:58 Евролига. "Маккаби" проиграл "Зениту"
Загрузка...