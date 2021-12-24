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NEWSru.co.il :: Спорт24 декабря 2021 г., 11:11

Пеле выписали из больницы

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Пеле выписали из больницы

Легендарный футболист Пеле выписан из больницы, сообщает Eurosport.

В заявлении представителя больницы имени Альберта Эйнштейна говорится: "Состояние пациента стабильное. Он продолжает лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре".

"Король футбола" сказал, что хочет провести Рождество дома с семьей.


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