Пеле выписали из больницы
Легендарный футболист Пеле выписан из больницы, сообщает Eurosport.
В заявлении представителя больницы имени Альберта Эйнштейна говорится: "Состояние пациента стабильное. Он продолжает лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре".
"Король футбола" сказал, что хочет провести Рождество дома с семьей.
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Дубль Бензема в первые 7 минут встречи принес "Реалу" победу
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