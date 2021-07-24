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NEWSru.co.il :: Спорт24 июля 2021 г., 14:58

Олимпиада. Тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

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Авишаг Семберг - бронзовый призер Токийской олимпиады

Первую медаль Олимпиады в Токио для сборной Израиля завоевала Авишаг Семберг (тхэквондо, весовая категория до 49 кг).

В поединке за бронзу она победила турчанку Рукие Йылдырым 27:22.

Это первая олимпийская медаль Израиля в этом виде спорта. Кроме того, впервые в истории израильский спортсмен завоевал медаль в первый день Олимпиады. Также следует отметить, что Авишаг стала самым молодым призером олимпийских игр среди израильтян.

Авишаг Семберг – 19 лет. Она родилась и выросла в Гедере, в последние годы вместе с родителями переехала в Рамле. В 2020 году вступила в ряды Армии обороны Израиля.


Авишаг – бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2016 года, участница юниорской олимпиады 2018 года (дошла до четвертьфинала), участница чемпионата мира 2019 года и двух чемпионатов Европы.

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