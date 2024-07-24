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Спорт

Олимпиада. Скандальный матч доигран. Аргентинцы проиграли марокканцам

время публикации: 24 июля 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 20:35
Олимпиада. Скандальный матч доигран. Аргентинцы проиграли марокканцам
AP Photo/Silvia Izquierdo

После двухчасового перерыва был доигран матч первого тура футбольного олимпийского турнира Марокко - Аргентина .

Игра возобновилась с объявления, что гол Кристиана Медины, забитый на 16-й минуте компенсированного времени, отменен из-за офсайда.

Марокканцы победили 2:1.

Напомним, после того, как аргентинцы сравняли счет на 106-й минуте, болельщики сборной Марокко выскочили на поле, и матч был прерван.

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