Олимпиада. Скандальный матч доигран. Аргентинцы проиграли марокканцам

После двухчасового перерыва был доигран матч первого тура футбольного олимпийского турнира Марокко - Аргентина .

Игра возобновилась с объявления, что гол Кристиана Медины, забитый на 16-й минуте компенсированного времени, отменен из-за офсайда.

Марокканцы победили 2:1.

Напомним, после того, как аргентинцы сравняли счет на 106-й минуте, болельщики сборной Марокко выскочили на поле, и матч был прерван.