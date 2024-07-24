Олимпиада. Футбол. Аргентинцы отыгрались на 106-й минуте. Испанцы победили сборную Узбекистана

Состоялись первые матчи олимпийского футбольного турнира. испанцы победили сборную Узбекистана 2:1.

Узбекистан - Испания 1:2

На 28-й минуте защитник "Альмерии" Марк Пубиль вколотил мяч в сетку.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, Эльдор Шомуродов (1 июля перешел из "Кальяри" в "Рому") реализовал пенальти 1:1.

На 59-й минуте Серхио Гомес (12 июля перешел из "Манчестер Сити" в "Реал Сосьедад") не реализовал пенальти. Через 3 минуты он забил победный гол.

Аргентина - Марокко 2:2

Марокканцы вели в счете 2:0.

Аргентинцы отыгрались на 16-й минуте компенсированного времени.

Перед матчем французские болельщики освистали гимн Аргентины, что не удивительно после скандального поведения аргентинских футболистов и оскорблений игроков сборной Франции.