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Спорт

Олимпиада. Футбол. Рой Ревиво дисквалифицирован на два матча

время публикации: 24 июля 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 07:45
Олимпиада. Футбол. Рой Ревиво дисквалифицирован на два матча
AP Photo/Darko Vojinovic, File

Сборная Израиля впервые с 1976 года примет участие в олимпийском футбольном турнире.

Сегодня израильтяне встречаются с командой Мали.

Сборная Израиля не сможет сыграть в оптимальном составе.

Травмированы Даниэль Перец и Нив Элиаси.

Защитник Рой Ревиво дисквалифицирован на два матча и не сможет сыграть против команд Мали и Парагвая.

Он был удален в стыковом матче чемпионата Европы против сборной Исландии и получил двухматчевую дисквалификацию.

В разъяснениях ФИФА говорится, что защитник будет дисквалифицирован на два матча олимпийского турнира, а не на игры Лиги наций.

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