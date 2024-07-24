Олимпиада. Футбол. Рой Ревиво дисквалифицирован на два матча

Сборная Израиля впервые с 1976 года примет участие в олимпийском футбольном турнире.

Сегодня израильтяне встречаются с командой Мали.

Сборная Израиля не сможет сыграть в оптимальном составе.

Травмированы Даниэль Перец и Нив Элиаси.

Защитник Рой Ревиво дисквалифицирован на два матча и не сможет сыграть против команд Мали и Парагвая.

Он был удален в стыковом матче чемпионата Европы против сборной Исландии и получил двухматчевую дисквалификацию.

В разъяснениях ФИФА говорится, что защитник будет дисквалифицирован на два матча олимпийского турнира, а не на игры Лиги наций.