Олимпиада. Футбол. Рой Ревиво дисквалифицирован на два матча
время публикации: 24 июля 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 07:45
Сборная Израиля впервые с 1976 года примет участие в олимпийском футбольном турнире.
Сегодня израильтяне встречаются с командой Мали.
Сборная Израиля не сможет сыграть в оптимальном составе.
Травмированы Даниэль Перец и Нив Элиаси.
Защитник Рой Ревиво дисквалифицирован на два матча и не сможет сыграть против команд Мали и Парагвая.
Он был удален в стыковом матче чемпионата Европы против сборной Исландии и получил двухматчевую дисквалификацию.
В разъяснениях ФИФА говорится, что защитник будет дисквалифицирован на два матча олимпийского турнира, а не на игры Лиги наций.
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