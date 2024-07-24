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Олимпиада. Футбол. Матч Мали - Израиль будет судить новозеландец

время публикации: 24 июля 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 06:50
Олимпиада. Футбол. Матч Мали - Израиль будет судить новозеландец
AP Photo/Silvia Izquierdo

В матче первого тура футбольного олимпийского турнира сборная Израиля в Париже встретится с командой Мали. Начало матча в 22:00 по израильскому времени.

Главный арбитр матча - новозеландец Кемпбелл-Кирк Кавана-Во. Он обслуживал четыре отборочных матча олимпийского турнира в зоне Океания. В этих играх показал 13 желтых и одну красную карточку.

Помощники главного арбитра: Айзек Трэвис (Новая Зеландия) и Бернард Мутукера (Соломоновы острова).

Резервный арбитр: Саид Мартинес (Гондурас).

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