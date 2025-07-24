Легендарный боксер Флойд Мейвезер прилетел в Израиль

Легендарный непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший прилетел в Израиль, сообщает ONE.

Сегодня он примет участие в благотворительном мероприятии.

Флойд Мейвезер известен своей поддержкой Израиля, особенно во время войны с террористической группировкой ХАМАС.

Он неоднократно посещал нашу страну, оказывал финансовую помощь, привозил гуманитарную помощь.