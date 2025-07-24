Баскетбол. Джордан Макрэй вернулся в Израиль

Американский нападающий Джордан Макрэй вернуля в Израиль. Он будет выступать за "Апоэль" (Холон).

В 2022-23 годах он играл за тель-авивский "Апоэль".. Его среднестатистические показатели в матчах чемпионата Израиля 16.6 + 2.9 подбора + 2.8 передачи + 1.3 перехвата за матч.

В перерыве между двумя "Апоэлями" американский баскетболист успел поиграть в чемпионатах Греции, Египта и Италии.

Джордж Макрей сыграл 123 матча в НБА за "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерз", "Вашингтон Уизардс", "Денвер Наггетс" и "Детройт Пистонз".