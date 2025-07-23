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Самый ценный игрок и символическая сборная Летней лиги НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 июля 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 09:52
Самый ценный игрок и символическая сборная Летней лиги НБА
AP Photo/Abbie Parr, File

Победителем Летней лиги НБА стал "Шарлотт Хорнетс".

Самым ценным игроком лиги признан форвард клуба "Юта Джаз" Кайл Филиповски. Его среднестатистические показатели (29.3 + 7.7 подбора + 2.3 передачи).

Символическая сборная Летней лиги: Ни Клиффорд (Сакраменто Кингз), Кайл Филиповски (Юта Джаз), Дэвид Джонс Гарси (Сан-Антонио Сперз), Джордан Миллер (Лос-Анджелес Клипперс) и Теренс Шэннон Джуниор (Миннесота Тимбкрвулвз).

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