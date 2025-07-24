Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 24 июля 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 21:09
Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.
Пайде (Эстония) - АИК (Швеция) 0:2
Арарат (Ереван, Армения) - Университатя (Клуж-Напока, Румыния) 0:0
Актюбе (Казахстан) - Спарта (Прага, Чехия) 2:1
Араз (Азербайджан) - Арис (Греция) 2:1
Арда (Болгария) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 0:0
Арис (Кипр) - Академия Пушкаша (Венгрия) 3:2
Хайбернианс (Мальта) - Спартак (Трнава, Словакия) 1:2
Ильвес (Финляндия) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 4:3
Кауно Жальгирис (Литва) - Валур (Исландия) 1:1
Пюник (Ереван, Армения) - Дьор (Венгрия) 2:1
Русенборг (Норвегия) - Банга (Литва) 5:0
Три мяча забил Дино Исламовича.
Сент-Джозеф (Гибралтар) - Шемрок Роверс (Ирландия) 0:4
Жальгирис (Вильнюс, Литва) - Лифилд (Северная Ирландия) 0:0
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