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"Сантос" проиграл. Неймар повздорил с болельщиком

Футбол
время публикации: 24 июля 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 13:49
"Сантос" проиграл. Неймар повздорил с болельщиком
AP Photo/Andre Penner

В матче 16-го тура чемпионата Бразилии "Сантос" на своем поле проиграл "Интернасьоналю" 1:2.

Это второе поражение "Сантоса" подряд и третье - в последних пяти играх.

На 9-й минуте Йохан Карбонеро вывел гостей вперед 0:1. На 75-й минуте бывший нападающий "Вильярреала" и "Айнтрахта" Рафаэль Борре удвоил преимущество 0:2.

На первой минуте компенсированного времени Альваро Барреальл сократил отставание 1:2.

Неймар тоже забил, но его гол отменили из-за офсайда.

После свистка Неймар повздорил с фанатом.

Видео ссоры опубликовано в соцсети "Х".

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