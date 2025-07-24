"Сантос" проиграл. Неймар повздорил с болельщиком
время публикации: 24 июля 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 13:49
В матче 16-го тура чемпионата Бразилии "Сантос" на своем поле проиграл "Интернасьоналю" 1:2.
Это второе поражение "Сантоса" подряд и третье - в последних пяти играх.
На 9-й минуте Йохан Карбонеро вывел гостей вперед 0:1. На 75-й минуте бывший нападающий "Вильярреала" и "Айнтрахта" Рафаэль Борре удвоил преимущество 0:2.
На первой минуте компенсированного времени Альваро Барреальл сократил отставание 1:2.
Неймар тоже забил, но его гол отменили из-за офсайда.
После свистка Неймар повздорил с фанатом.
Видео ссоры опубликовано в соцсети "Х".
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