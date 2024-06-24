Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 24 июня 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 06:32
Сегодня завершится групповой этап в группе В чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
В этой группе испанцы во второй раз в истории обеспечили себе первое место после двух туров.
Положение команд. Испания 6 очков, Италия 3, Хорватия, Албания по 1.
Время начала матчей израильское.
Хорватия - Италия (22:00, Лейпциг).
Албания - Испания (22:00, Дюссельдорф).
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