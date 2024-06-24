Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня завершится групповой этап в группе В чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

В этой группе испанцы во второй раз в истории обеспечили себе первое место после двух туров.

Положение команд. Испания 6 очков, Италия 3, Хорватия, Албания по 1.

Время начала матчей израильское.

Хорватия - Италия (22:00, Лейпциг).

Албания - Испания (22:00, Дюссельдорф).