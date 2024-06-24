x
24 июня 2024
|
последняя новость: 18:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2024
|
24 июня 2024
|
последняя новость: 18:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Жарко Лазетич назначен главным тренером тель-авивского "Маккаби"

время публикации: 24 июня 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 17:18
Жарко Лазетич назначен главным тренером тель-авивского "Маккаби"
AP Photo/Darko Vojinovic

Новым главным тренером тель-авивского "Маккаби" назначен 42-летний сербский специалист Жарко Лазетич, с 2021 года тренировавший клуб "Бачка Тополя", сообщает официальный сайт футбольного клуба "Маккаби".

Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Сербии, а Жарко Лазетич был признан тренером года в Сербии.

Сербский специалист со своими помощниками прибудет в Тель-Авив в ближайшие дни.

Жарко Лазетич выступал за белградский "Партизан" и работал в тренерском штабе этого клуба. В 2019 году он исполнял обязанности главного тренера "Партизана".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2024

Список самых быстрых футболистов Евро 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2024

Евро 2024. Антирекорды сборной Шотландии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2024

Евро 2024. Рекорд Никласа Фюллькруга. Достижение Дэна Ндойя
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2024

Евро 2024. Мануэль Нойер установил рекорд чемпионатов Европы