Жарко Лазетич назначен главным тренером тель-авивского "Маккаби"
время публикации: 24 июня 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 17:18
Новым главным тренером тель-авивского "Маккаби" назначен 42-летний сербский специалист Жарко Лазетич, с 2021 года тренировавший клуб "Бачка Тополя", сообщает официальный сайт футбольного клуба "Маккаби".
Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Сербии, а Жарко Лазетич был признан тренером года в Сербии.
Сербский специалист со своими помощниками прибудет в Тель-Авив в ближайшие дни.
Жарко Лазетич выступал за белградский "Партизан" и работал в тренерском штабе этого клуба. В 2019 году он исполнял обязанности главного тренера "Партизана".
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