Жарко Лазетич назначен главным тренером тель-авивского "Маккаби"

Новым главным тренером тель-авивского "Маккаби" назначен 42-летний сербский специалист Жарко Лазетич, с 2021 года тренировавший клуб "Бачка Тополя", сообщает официальный сайт футбольного клуба "Маккаби".

Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Сербии, а Жарко Лазетич был признан тренером года в Сербии.

Сербский специалист со своими помощниками прибудет в Тель-Авив в ближайшие дни.

Жарко Лазетич выступал за белградский "Партизан" и работал в тренерском штабе этого клуба. В 2019 году он исполнял обязанности главного тренера "Партизана".