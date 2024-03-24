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Спорт

Кайтсерфинг. Израильтянка завоевала олимпийскую лицензию

время публикации: 24 марта 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 18:16
Кайтсерфинг. Израильтянка завоевала олимпийскую лицензию
AP Photo/Alex Brandon

В Испании завершился чемпионат Европы по кайтсерфингу. Одновременно турнир являлся отборочным этапом олимпиады. В нем принимали участие спортсмены не только из Европы.

Чемпионом стал Максимиллиан Мадер.

Израильтянин Дор Зарка занял шестнадцатое место. Двир Азулай занял 42-е место.

Чемпионкой стала француженка Лорьян Ноло.

Израильтянка Галь Цукерман заняла седьмое место и завоевала право выступить на олимпиаде.

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