Кайтсерфинг. Израильтянка завоевала олимпийскую лицензию

В Испании завершился чемпионат Европы по кайтсерфингу. Одновременно турнир являлся отборочным этапом олимпиады. В нем принимали участие спортсмены не только из Европы.

Чемпионом стал Максимиллиан Мадер.

Израильтянин Дор Зарка занял шестнадцатое место. Двир Азулай занял 42-е место.

Чемпионкой стала француженка Лорьян Ноло.

Израильтянка Галь Цукерман заняла седьмое место и завоевала право выступить на олимпиаде.