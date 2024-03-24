Задержан фанат, напавший на болельщиков хайфского "Апоэля"

В матче двадцать второго тура чемпионата Израиля по баскетболу хайфский "Апоэль" в гостях одолел одноклубников из Тель-Авива 88:87.

В конце встречи фанаты тель-авивской команды напали на болельщиков гостей.

Один из напавших был арестован полицией, сообщает Ynet.

Задержанный оказался причастен к инциденту, произошедшему 3 декабря. Тогда он пытался сорвать церемонию памяти полицейских, погибших 7 октября. Церемония проходила перед матчем "Апоэлей" из Беэр-Шевы и Тель-Авива.