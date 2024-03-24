Задержан фанат, напавший на болельщиков хайфского "Апоэля"
время публикации: 24 марта 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 11:11
В матче двадцать второго тура чемпионата Израиля по баскетболу хайфский "Апоэль" в гостях одолел одноклубников из Тель-Авива 88:87.
В конце встречи фанаты тель-авивской команды напали на болельщиков гостей.
Один из напавших был арестован полицией, сообщает Ynet.
Задержанный оказался причастен к инциденту, произошедшему 3 декабря. Тогда он пытался сорвать церемонию памяти полицейских, погибших 7 октября. Церемония проходила перед матчем "Апоэлей" из Беэр-Шевы и Тель-Авива.
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