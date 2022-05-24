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Спорт

Обладателем Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева)

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Обладателем Кубка Израиля по футболу стал
Photo by Oren Ben Hakoon/Flash90

В Иерусалиме прошел финальный матч Кубка Израиля по футболу. Обладателем почетного трофея стал беэр-шевский "Апоэль", победивший в серии послематчевых пенальти хайфский "Маккаби" 3:1.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2.

"Апоэль" дважды выходил вперед.

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На 27-й минуте "красные" ввели мяч из-за боковой и провели стремительную фланговую атаку. Анса прошел по флангу и прострелил. Рамзи Сафури сходу отправил мяч в сетку 1:0.

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"Зеленые" активно начали второй тайм и сумели отыграться. На 55-й минуте Омер Ацили реализовал пенальти 1:1.

На 70-й минуте "Апоэль" подал штрафной с фланга. Навес на дальнюю штангу. Ротем Хатуэль забил 2:1.

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На 87-й минуте после подачи углового Мигель Витор в толчее практически на линии ворот срезал мяч в свои ворота 2:2.

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