Паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Марк Маляр установил рекорд Израиля
время публикации: 25 апреля 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 10:31
В Фуншале, Португалия, продолжается паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали третью золотую медаль (всего медалей девять).
Марк Маляр стал чемпионом на дистанции на дистанции 100 метров вольным стилем.
Он установил рекорд Израиля - 59.49 с.
Ранее Марк завоевал серебряную и бронзовую медали.
Аяд Шалаби завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Ранее он завоевал серебряную медаль.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2024