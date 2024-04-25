Паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Марк Маляр установил рекорд Израиля

В Фуншале, Португалия, продолжается паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали третью золотую медаль (всего медалей девять).

Марк Маляр стал чемпионом на дистанции на дистанции 100 метров вольным стилем.

Он установил рекорд Израиля - 59.49 с.

Ранее Марк завоевал серебряную и бронзовую медали.

Аяд Шалаби завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Ранее он завоевал серебряную медаль.