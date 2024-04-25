Чемпионат Европы по традиционному каратэ. Израильтянин завоевал четыре золотых медали
время публикации: 25 апреля 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 11:59
В Скопье прошел чемпионат Европы по каратэ (European Traditional Karate Federation Championship), в котором участвовали 358 спортсменов из 15 стран.
Израильтянин Села Эльмалиах, выступающий в возрастной категории 14-15 лет, стал победителем в четырех видах программы, в том числе кумите и ката.
Он тренируется в Poleg Karate Centre.
Села Эльмалиах в 2019 году стал победителем чемпионата мира по каратэ в возрастной категории 10 лет.
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