Чемпионат Европы по традиционному каратэ. Израильтянин завоевал четыре золотых медали

В Скопье прошел чемпионат Европы по каратэ (European Traditional Karate Federation Championship), в котором участвовали 358 спортсменов из 15 стран.

Израильтянин Села Эльмалиах, выступающий в возрастной категории 14-15 лет, стал победителем в четырех видах программы, в том числе кумите и ката.

Он тренируется в Poleg Karate Centre.

Села Эльмалиах в 2019 году стал победителем чемпионата мира по каратэ в возрастной категории 10 лет.