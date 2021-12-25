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NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 09:15

19-летний российский хоккеист погиб в ДТП

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19-летний российский хоккеист погиб в ДТП

19-летний хоккеист команды "Реактор" (Нижнекамск) Никита Мокеев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает официальный сайт Молодежной хоккейной лиги.

Автомобиль "Лада", которым управлял хоккеист, столкнулся с грузовиком. Спортсмен умер на месте.

Никита Мокеев выступал за "Реактор" с 2019 года. В этом сезоне он провел 38 игр, в которых забросил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

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