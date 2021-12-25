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NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 08:45

IIHF отменила хоккейные турниры в январе. В том числе, с участием сборной Израиля

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IIHF отменила хоккейные турниры в январе. В том числе, с участием сборной Израиля

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Международная федерация хоккея (IIHF) отменила хоккейные турниры в январе.

На сайте федерации приводится список отмененных турниров:

Молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Дивизион 2В (10-15 января, Белград).

Молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Дивизион 3 (8-15 января, Керетаро, Мексика). В этом дивизионе играет молодежная сборная Израиля.


Юниорские женские чемпионаты (спортсменки до 18 лет) в высшем дивизионе, дивизионах 1А, 1В и 3.

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