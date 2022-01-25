Давка на матче Кубка Африки по футболу: 6 погибших, десятки раненых

Шесть человек погибли и более 40 получили травмы различной степени тяжести в результате давки, образовавшейся на футбольном стадионе "Олембе" в Яунде, столице Камеруна, в ходе матча ¼ финала Кубка Африки.

Трагедия произошла на входе на стадион, способный вместить 60 тысяч человек. В связи с низким уровнем посещаемости на групповом этапе, власти Камеруна организовали массовую подвозку и бесплатную раздачу билетов на матчи, проходящие на новых стадионах.

Одним из таких матчей был четвертьфинал между сборными Камеруна и Коморских островов, закончившийся победой хозяев со счетом 2-1 и массовой давкой.