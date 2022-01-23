Первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций стала сборная Буркина-Фасо

Первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций, которвй проходит в Камеруне, стала сборная Буркина-Фасо. В 1998 году "жеребцы" заняли четвертое место, в 2013 - второе, в 2017 - третье.

Сборная Буркина-Фасо в серии полематчевых пенальти победила команду Габона 7:6. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

Сборная Буркина-Фасо встретится с победителем матча Нигерия - Тунис.

Напомним, что сборная Габона на этом турнире обходится без своей главной звезды - форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга. По одной версии, у форварда "Арсенала" серьезные проблемы с дисциплиной, по другой - с сердцем. Из-за этих проблем его отчислили из сборной.

Буркина-Фасо: Коффи, Уатарра, Каборе, Тапсоба, Яго, Банде (Саного, 73), Сангаре (Симпоре, 82), Туре (Уэдраого, 90), Гира, Уаттара (Тапсоба, 90), Траоре (Конате, 82)

Габон: Амоном, Мукету-Муссунда (Амека Очанга, 46), Ойоно (Мейе, 50), Обисса, Экюэль Манга, Обьянг (Н`Гакуту-Япенде, 85), Палюн, Канга, Бийого Поко, Бупендза, Аллевина (Буанга, 50)

Матч получился насыщенны 34 удара (18:16 в пользу сборной Габона, 10 - в створ ворот (7:3 в пользу Буркина-Фасо)).

На 18-й минуте бывший форвард "Челси" и "Аякса" Бертран Траоре не реализовал пенальти, Мяч после удара нападающего "Астон Виллы" угодил в перекладину. На 28-й минуте он открыл счет. Он вышел один на один. После его удара мяч попал в штангу и оказался в сетке 1:0.

На 67-й минуте сборная Габона осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Сидни Обисса (Шарлеруа, Бельгия).

Габонцы отыгрались на первой минуте компенсированного времени. После подачи углового бывший полузащитник молдавской "Дачии" Адама Гуира (Спортинг, Риоха, Испания) головой отправил мяч в угол собственных ворот 1:1.

У сборной Габона не забили бывший полузащитник "Ростова" Гелор Канга (Црвена Звезда, Белград) (Эрве Коаку Коффи (Шарлеруа) мяч парировал), бывший защитник "Монако" Яннис Н`Гакуту-Япенде(Лион ля Дюшер. Команда из Лиона. Играет в низших французских лигах) (выше ворот) и Ллойд Палун (Бастия, Франция) (мяч попал в перекладину).