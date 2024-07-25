Фигурное катание. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию россиян
время публикации: 25 июля 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 18:54
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиян, пытавшихся опротестовать лишение сборной России золотых медалей командного турнира по фигурному катанию Пекинской олимпиады.
Россиянка Камилла Валева попалась на допинге и сборная России была лишена золотых медалей.
Спортсменка была дисквалифицирована на 4 года.
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