Фигурное катание. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиян, пытавшихся опротестовать лишение сборной России золотых медалей командного турнира по фигурному катанию Пекинской олимпиады.

Россиянка Камилла Валева попалась на допинге и сборная России была лишена золотых медалей.

Спортсменка была дисквалифицирована на 4 года.