x
25 июля 2024
|
последняя новость: 19:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2024
|
25 июля 2024
|
последняя новость: 19:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фигурное катание. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию россиян

время публикации: 25 июля 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 18:54
Фигурное катание. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию россиян
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиян, пытавшихся опротестовать лишение сборной России золотых медалей командного турнира по фигурному катанию Пекинской олимпиады.

Россиянка Камилла Валева попалась на допинге и сборная России была лишена золотых медалей.

Спортсменка была дисквалифицирована на 4 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 апреля 2024

Бывший глава мирового биатлона признан виновным в коррупции и приговорен к 3 годам тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2024

Перераспределение олимпийских медалей после "дела Валиевой"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2024

CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2023

Завершились слушания по делу Камилы Валиевой. Вердикт будет вынесен в январе