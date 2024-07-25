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Олимпиада. Футбол. Израильтяне сыграли вничью со сборной Мали

время публикации: 25 июля 2024 г., 00:03 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 00:09
Олимпиада. Футбол. Израильтяне сыграли вничью со сборной Мали
AP Photo/Rebecca Blackwell

Завершился первый тур олимпийского футбольного турнира. Израильтяне сыграли вничью 1:1 со сборной Мали.

Франция - США 3:0

По оценкам букмекеров, французы - главный фаворит турнира.

На 61-й минуте счет открыл Александр Ляказетт. Затем отличились Майкл Олисе (в июле перешел из "Кристал Пэлас" в "Баварию") и Лоик Баде (Севилья).

Израиль - Мали 1:1

На 56-й минуте Хамиду Диалло (Фаренсе, Португалия) отправил мяч в свои ворота 1:0.

На 63-й минуте Шейкна Думбия (Шабаб аль-Ахли) сравнял счет 1:1.

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