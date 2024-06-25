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Евро 2024. Мбаппе и Левандовски реализовали пенальти. Поляки и французы сыграли вничью

время публикации: 25 июня 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 21:44
Евро 2024. Мбаппе и Левандовски реализовали пенальти. Поляки и французы сыграли вничью
AP Photo/Hassan Ammar
Евро 2024. Мбаппе и Левандовски реализовали пенальти. Поляки и французы сыграли вничью
AP Photo/Hassan Ammar
Евро 2024. Мбаппе и Левандовски реализовали пенальти. Поляки и французы сыграли вничью
AP Photo/Hassan Ammar

В Дортмунде состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Франции и Польши сыграли вничью 1:1.

Поляки утратили шансы на выход в плэй-офф после второго тура. Для них последняя игра была "битвой за честь".

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 61), Рабьо (Камавинга, 61), Тчуамени (Фофана, 81), Дембеле (Коло-Муани, 86), Барколя (Жиру, 61), Мбаппе.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивер, Залевски (Скурась, 68), Зелиньски, Шиманьски (Свидерски, 68), Модер, Франковски, Урбаньски, Левандовски.

Франция не только не смогла выиграть группу D (впервые в своей истории победителями группы на чемпионате Европы стали австрийцы), но и не забила ни одного "гола с игры" (пенальти и автогол).

Французы владели значительным преимуществом, но великолепно играл Лукаш Скорупски, совершивший семь сэйвов. Три - в первом тайме.

На 56-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти 1:0.

На 79-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти 1:1.

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