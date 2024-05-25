Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Чехии
время публикации: 25 мая 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 18:04
Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Праге и Остраве, стала сборная Чехии.
В полуфинале чехи разгромили шведов 7:3.
По броскам 40:23 в пользу "Тре крунур".
В первые 10 минут встречи шведы дважды выходили вперед. Хозяева дважды отыгрывались.
После первого периода 2:2.
Первая половина второго периода стала переломной. За 2 минуты 58 секунд чехи забросили три шайбы 5:2 (на 30-й минуте).
На 36-й минуте Йоэль Эрикссон (Миннесота Уайлд) реализовал численное преимущество 3:5.
В третьем периоде две шайбы забросил бывший игрок "Колумбус Блю Джекетс" Лукаш Седлак (Пардубице).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2024