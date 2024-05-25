Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Чехии

Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Праге и Остраве, стала сборная Чехии.

В полуфинале чехи разгромили шведов 7:3.

По броскам 40:23 в пользу "Тре крунур".

В первые 10 минут встречи шведы дважды выходили вперед. Хозяева дважды отыгрывались.

После первого периода 2:2.

Первая половина второго периода стала переломной. За 2 минуты 58 секунд чехи забросили три шайбы 5:2 (на 30-й минуте).

На 36-й минуте Йоэль Эрикссон (Миннесота Уайлд) реализовал численное преимущество 3:5.

В третьем периоде две шайбы забросил бывший игрок "Колумбус Блю Джекетс" Лукаш Седлак (Пардубице).