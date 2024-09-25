Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром занимает девятое место в мировом рейтинге

После завершения чемпионата мира по стрельбе из лука, который проходил в Канаде, был обновлен мировой рейтинг.

Израильтянин Шамай Ямром занимает девятое место в рейтинге в стрельбе из составного лука.

Шамай Ямром занял девятое место на чемпионате мира 2024 года.

Лидирует в рейтинге голландец Майк Шлоссер.