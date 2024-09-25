Страсти в белградском дерби. Израильтянин не пропустил. Пострадал бывший тренер "Маккаби"
время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:34
В центральном матче девятого тура сербской Суперлиги "Црвена Звезда" в гостях разгромила "Партизан" 4:0.
Ворота гостей защищал израильский вратарь Омри Глазер.
Израильский полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо был заменен после первого тайма (при счете 0:2).
Три гола забил Папе Шериф Ндиайе. Один раз отличился арендованный у "Штутгарта" Силас Катомпа Мвумпа.
После матча болельщики "Партизана" устроили беспорядки, разгромили раздевалку команды. Пострадал наставник "Партизана" Александр Станоевич (в 2014 году он тренировал хайфский "Маккаби"). Осколки разбитого стекла тренеру поцарапали лицо.
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