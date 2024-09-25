Страсти в белградском дерби. Израильтянин не пропустил. Пострадал бывший тренер "Маккаби"

В центральном матче девятого тура сербской Суперлиги "Црвена Звезда" в гостях разгромила "Партизан" 4:0.

Ворота гостей защищал израильский вратарь Омри Глазер.

Израильский полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо был заменен после первого тайма (при счете 0:2).

Три гола забил Папе Шериф Ндиайе. Один раз отличился арендованный у "Штутгарта" Силас Катомпа Мвумпа.

После матча болельщики "Партизана" устроили беспорядки, разгромили раздевалку команды. Пострадал наставник "Партизана" Александр Станоевич (в 2014 году он тренировал хайфский "Маккаби"). Осколки разбитого стекла тренеру поцарапали лицо.