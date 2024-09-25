x
25 сентября 2024
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2024
|
25 сентября 2024
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Страсти в белградском дерби. Израильтянин не пропустил. Пострадал бывший тренер "Маккаби"

время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:34
Страсти в белградском дерби. Израильтянин не пропустил. Пострадал бывший тренер "Маккаби"
AP Photo/Kerstin Joensson

В центральном матче девятого тура сербской Суперлиги "Црвена Звезда" в гостях разгромила "Партизан" 4:0.

Ворота гостей защищал израильский вратарь Омри Глазер.

Израильский полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо был заменен после первого тайма (при счете 0:2).

Три гола забил Папе Шериф Ндиайе. Один раз отличился арендованный у "Штутгарта" Силас Катомпа Мвумпа.

После матча болельщики "Партизана" устроили беспорядки, разгромили раздевалку команды. Пострадал наставник "Партизана" Александр Станоевич (в 2014 году он тренировал хайфский "Маккаби"). Осколки разбитого стекла тренеру поцарапали лицо.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Победила сборная КНДР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Чемпионат Италии. Историческая победа "Комо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

"Реал" победил в юбилейном матче Анчелотти. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 сентября 2024

Футболист команды "Апоэль" (Иерусалим) вызван на допрос в полицию