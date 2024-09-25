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Чемпионат мира по вэйкбордингу. Израильтяне завоевали три медали

время публикации: 25 сентября 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 08:11
Чемпионат мира по вэйкбордингу. Израильтяне завоевали три медали
Phelan M. Ebenhack/AP Images for the NFL

Во Франции завершился чемпионат мира по вейкбордингу (The 2024 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships).

Израильтянин Рани Ницан завоевал бронзовую медаль в юниорских соревнованиях по вейкскейту (спортсмены до 18 лет).

Чемпионом стал норвежец Магнус Кристиансен.

Украинец Данило Клещар завоевал серебряную медаль в юниорском турнире по вейкборду. Чемпионом стал Жан-Лука Шульц (Германия).

В паралимпийском чемпионате по вейкборду серебряную медаль завоевал израильтянин Генри Чен. Чемпионом стал поляк Игор Сикорски.

Израильтянин Дэн Мильштейн завоевал серебряную медаль в вейкскейте.

Чемпионом стал итальянец Маурицио Марасси.

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