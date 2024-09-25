Чемпионат мира по вэйкбордингу. Израильтяне завоевали три медали
время публикации: 25 сентября 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 08:11
Во Франции завершился чемпионат мира по вейкбордингу (The 2024 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships).
Израильтянин Рани Ницан завоевал бронзовую медаль в юниорских соревнованиях по вейкскейту (спортсмены до 18 лет).
Чемпионом стал норвежец Магнус Кристиансен.
Украинец Данило Клещар завоевал серебряную медаль в юниорском турнире по вейкборду. Чемпионом стал Жан-Лука Шульц (Германия).
В паралимпийском чемпионате по вейкборду серебряную медаль завоевал израильтянин Генри Чен. Чемпионом стал поляк Игор Сикорски.
Израильтянин Дэн Мильштейн завоевал серебряную медаль в вейкскейте.
Чемпионом стал итальянец Маурицио Марасси.