Чемпионат Италии. Историческая победа "Комо"

В матче пятого тура чемпионата Италии "Комо" в гостях обыграл "Аталанту" (Бергамо) 3:2.

Это историческая победа команды - первая в этом сезоне и первая за 20 лет в Серии А. Последний раз "Комо" побеждал в Серии А 24 мая 2003 года.

На 18-й минуте хозяева вышли вперед после подачи углового. Защитник головой выбил мяч. Бывший полузащитник "Челси" Давиде Дзаппакоста нанес удар с линии штрафной 1:0.

Гости отыгрались на 20-й секунде второго тайма. Габриэль Стрефецца получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол 1:1. На 54-й минуте арендованный у "Зальцбурга" Игнас ван дер Бремпт нанес удар метров с 25. Мяч попал в бывшего защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца и оказался в углу ворот 1:2. Автогол.

Через 4 минуты гости перехватили мяч в центре поля. Длинный пас вперед. Алиу Фадера (14 августа перешел из "Генка") ворвался в штрафную, обыграл защитника и отправил мяч в сетку 1:3.

На девятой минуте компенсированного времени Адемола Лукман реализовал пенальти 2:3.