Футбол. Умер легендарный тренер Свен-Еран Эрикссон

26 августа после тяжелой продолжительной болезни умер легендарный шведский футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон, сообщает ВВС.

Как футболист он играл в защите нескольких шведских клубов.

Как тренер Свен-Еран Эрикссон стал легендой.

С "Гетеборгом" он становился чемпионом Швеции 1982 года, двукратным обладателем Кубка Швеции, обладателем Кубка УЕФА 1982 года.

С "Бенфикой" - трехкратным чемпионом Португалии, обладателем Кубка УЕФА 1983 года, обладателем Кубка Португалии 1983 года, обладателем Суперкубка Португалии 1989 года, финалистом Кубка европейских чемпионов 1990 года.

С "Ромой" - обладателем Кубка Италии 1986 года.

С "Сампдорией" - обладателем Кубка Италии 1994 года.

С "Лацио" - двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1999 года.

В 2001-06 годах он тренировал сборную Англии.

В 2000 году Свен-Еран Эрикссон был признан тренером года в Италии.

В 2001 - "Футбольной личностью года" в Швеции.

В 2001 - "Лучшим спортивным тренером" в Великобритании и "Тренером года" по версии ВВС.