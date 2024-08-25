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Спорт

Виндсерфинг. Тамар Штернберг стала победительницей молодежного чемпионата мира

время публикации: 25 августа 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 20:36
Виндсерфинг. Тамар Штернберг стала победительницей молодежного чемпионата мира
AP Photo/Carolyn Kaster

Победительницей молодежного чемпионата мира по виндсерфингу в классе IQFoil (спортсмены до 23 лет), который проходил в Швейцарии, стала Тамар Штернберг.

Второе и третье место заняли норвежки Майя Гислер и Тува Опедаль.

Израильтянка Даниэла Пелег Заняла четвертое место.

Тамар Штернберг - победительница молодежного чемпионата мира 2022 года.

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