Виндсерфинг. Тамар Штернберг стала победительницей молодежного чемпионата мира

Победительницей молодежного чемпионата мира по виндсерфингу в классе IQFoil (спортсмены до 23 лет), который проходил в Швейцарии, стала Тамар Штернберг.

Второе и третье место заняли норвежки Майя Гислер и Тува Опедаль.

Израильтянка Даниэла Пелег Заняла четвертое место.

Тамар Штернберг - победительница молодежного чемпионата мира 2022 года.