Виндсерфинг. Тамар Штернберг стала победительницей молодежного чемпионата мира
время публикации: 25 августа 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 20:36
Победительницей молодежного чемпионата мира по виндсерфингу в классе IQFoil (спортсмены до 23 лет), который проходил в Швейцарии, стала Тамар Штернберг.
Второе и третье место заняли норвежки Майя Гислер и Тува Опедаль.
Израильтянка Даниэла Пелег Заняла четвертое место.
Тамар Штернберг - победительница молодежного чемпионата мира 2022 года.
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