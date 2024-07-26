Футбол. Израильские трансферные новости

Столичный "Бейтар" арендовал у кипрского клуба "Пафос" ганского правого вингера Патрика Твумаси, который ранее выступал в чемпионатах Латвии, России, Казахстана, Испании и Турции.

В 2022-23 годах он был игроком "Маккаби" (Нетания).

Опорный полузащитник сборной Анголы (участник Кубка африканских наций 2024 года) и хайфского "Маккаби" Шоу на правах аренды будет играть за "Даллас".

Воспитанник "Порту" камерунский центральный полузащитник Борис Эноу перешел из "Маккаби" (Нетания) в "Ди Си Юнайтед".

Он выступал в Израиле с 2021 года и провел в чемпионате и Кубке Израиля более 100 матчей.

Голландский центральный защитник Деррик Дюккассен на правах свободного агента перешел из тель-авивского "Маккаби" в кипрский "Пафос". За "желтых" он выступал с 2022 года.

Центральный полузащитник Элиэль Перец вернулся в Израиль. Прошлый сезон он провел в "Аполлоне" (Лимассол). Теперь хавбек будет защищать цвета беэр-шевского "Апоэля".

Французский центральный защитник Жан Марселен перешел из "Бордо" в столичный "Бейтар". Ранее он выступал за млодежную команду "Монако".

Опорный полузащитник Этан Азулай перешел из "Маккаби" (Нетания) в "Маккаби" (Хайфа).

В обратном направлении проследовал центральный полузащитник Маор Леви.

"Ирони" (Кирьят-Шмона) арендовал опорного полузащитника сборной Панамы Кристиана Мартинеса. Недавно он участвовал в матчах Кубка Америки.