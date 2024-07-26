Рокас Йокубайтис перешел из "Барселоны" в "Маккаби". Новости израильского баскетбола
время публикации: 26 июля 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 09:17
Литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.
В 2021-24 годах баскетболист выступал за "Барселону".
На драфте НБА 2021 года он был выбран "Оклахома-Сити Тендер".
Американский мощный форвард Маркус Бингем, который провел хороший первый сезон в Европе, перешел из хайфского "Апоэля" в холонский.
Контракт рассчитан на 1 сезон.
Защитник Джейлен Адамс вернулся в Израиль. Он будет выступать за холонский "Апоэль".
В 2021-22 годах баскетболист выступал за столичный "Апоэль", в 2022-23 - за тель-авивский "Маккаби".
В прошлом сезоне он выступал в чемпионатах Турции и Китая.
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