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Рокас Йокубайтис перешел из "Барселоны" в "Маккаби". Новости израильского баскетбола

время публикации: 26 июля 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 09:17
Рокас Йокубайтис перешел из "Барселоны" в "Маккаби". Новости израильского баскетбола
AP Photo/Alejandro Granadillo

Литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.

В 2021-24 годах баскетболист выступал за "Барселону".

На драфте НБА 2021 года он был выбран "Оклахома-Сити Тендер".

Американский мощный форвард Маркус Бингем, который провел хороший первый сезон в Европе, перешел из хайфского "Апоэля" в холонский.

Контракт рассчитан на 1 сезон.

Защитник Джейлен Адамс вернулся в Израиль. Он будет выступать за холонский "Апоэль".

В 2021-22 годах баскетболист выступал за столичный "Апоэль", в 2022-23 - за тель-авивский "Маккаби".

В прошлом сезоне он выступал в чемпионатах Турции и Китая.

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