Баскетбол. Жеребьевка Лиги чемпионов ФИБА. Определились соперники "Апоэля" (Холон)
время публикации: 26 июня 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 16:50
В Швейцарии состоялась жеребьевка первого группового раунда Лиги чемпионов ФИБА (баскетбол).
Команды распределены в восемь групп.
"Апоэль" (Холон) сыграет в группе А.
Соперники: "Игокея" (Александровац, Босния и Герцеговина), "Нантер 92" (Франция) и "Вюрцбург" (Германия).
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