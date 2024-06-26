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Баскетбол. Жеребьевка Лиги чемпионов ФИБА. Определились соперники "Апоэля" (Холон)

время публикации: 26 июня 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 16:50
Баскетбол. Жеребьевка Лиги чемпионов ФИБА. Определились соперники "Апоэля" (Холон)
AP Photo/Terrance Williams, File

В Швейцарии состоялась жеребьевка первого группового раунда Лиги чемпионов ФИБА (баскетбол).

Команды распределены в восемь групп.

"Апоэль" (Холон) сыграет в группе А.

Соперники: "Игокея" (Александровац, Босния и Герцеговина), "Нантер 92" (Франция) и "Вюрцбург" (Германия).

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