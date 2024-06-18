"Бостон Селтикс" стал чемпионом и рекордсменом НБА

В пятом матче финальной серии НБА "Бостон Селтикс" победил "Даллас Мэверикс" 106:88 и стал чемпионом НБА.

Счет в серии 4:1.

"Бостон" установил рекорд НБА - стал чемпионом в 18-й раз. 17 раз чемпионом становился "Лос-Анджелес Лейкерс".

После первой четверти 28:18, второй - 67:46, третьей - 86:67.

Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 31 очко, сделал 8 подборов и 11 передач.

Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 28 очков, сделал 12 подборов и 5 передач.