Евро 2024. Украинцы сыграли вничью со сборной Бельгии и вылетели

В Штутгарте состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Бельгии и Украины сыграли вничью 0:0.

Украина: Трубин, Матвиенко, Сваток (81, Ярмоленко), Забарный, Миколенко (58, Зинченко), Тымчик, Судаков, Бражко(70, Степаненко), Шапаренко (70, Ванат), Довбик, Яремчук (70, Малиновский).

Бельгия: Кастелс, Вертонген, Фас, Теате, Кастань, де Брейне, Онана, Тилеманс (61, Мангаля), Докю (77, Бакайоко), Лукаку (90, Опенда), Троссар (62, Карраско).

На 7-й минуте де Брейне вывел Лукаку один на один. Нападающий пробил несильно и Трубин мяч поймал.

В начале матча бельгийцы больше владеют мячом. Украинцы стараются отвечать и провели несколько перспективных атак.

На 20-й минуте украинцы нанесли первый удар в стаор ворот. Яремчук плотно пробил метров с 22. Вратарь мяч поймал.

На 33-й минуте де Брейне хитро исполнил штрафной. мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 42-й минуте Яремчук вышел один на один, но бить не стал, а зачем-то прострелил. Довбик к мячу не успел.

На 45-й минуте де Брейне нанес сильный удар в ближний угол. Трубин мяч поймал.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, Судаков закрутил мяч во вратарскую. Яремчук пробил головой. Мимо.

Во втором тайме у бельгийцев огромное территориальное преимущество. На 57-й минуте Докю опасно прострелил. До мяча никто не дотянулся. На 65-й минуте Лукаку ворвался в штрафную и, несмотря на противодействие двух защитников, пробил. Трубин мяч поймал. На 73-й минуте Карраско нанес сильный удар с линии штрафной. Трубин мяч парировал.

После тройной замены на 70-й минуты сборная Украины заиграла более активно.

На 74-й Довбик нанес удар с острого угла. Кастелс справился. На 79-й минуте Довбик ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. мяч попал в сетку с внешней стороны. На 83-й минуте Малиновский закрутил мяч с углового в ближний угол. Вратарь выбил мяч на угловой.

На первой минуте компенсированного времени Судаков ворвался в штрафную и послал мяч прямо во вратаря.

Сборная Украины заняла четвертое место в группе.