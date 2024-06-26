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Бокс. Александр Усик "освободил пояс" IBF

время публикации: 26 июня 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 09:32
Бокс. Александр Усик "освободил пояс" IBF
AP Photo/Francisco Seco

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, отказался от пояса по версии IBF.

После отказа от пояса Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира.

Александр Усик написал в Инстаграме, что отказ от пояса - его подарок Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа.

Бой Джошуа и Дюбуа должен состояться в Лондоне 21 сентября.

Бой реванш Александр Усик - Тайсон Фьюри должен состояться 21 декабря.

По данным инсайдеров, причина отказа Усика от титула - пункт контракта на бой с Тайсоном Фьюри.

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