Бокс. Александр Усик "освободил пояс" IBF
время публикации: 26 июня 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 09:32
Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, отказался от пояса по версии IBF.
После отказа от пояса Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира.
Александр Усик написал в Инстаграме, что отказ от пояса - его подарок Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа.
Бой Джошуа и Дюбуа должен состояться в Лондоне 21 сентября.
Бой реванш Александр Усик - Тайсон Фьюри должен состояться 21 декабря.
По данным инсайдеров, причина отказа Усика от титула - пункт контракта на бой с Тайсоном Фьюри.
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