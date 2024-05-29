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Бокс. Бой-реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии

время публикации: 29 мая 2024 г., 13:13 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 13:13
Бокс. Бой-реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии
AP Photo/Francisco Seco

Бой-реванш между абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

Об этом в твиттере написал глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх.

Он написал "Мир снова увидит исторический бой".

19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей, едва не нокаутировав британского гиганта.

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