Бокс. Бой-реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии

Бой-реванш между абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

Об этом в твиттере написал глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх.

Он написал "Мир снова увидит исторический бой".

19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей, едва не нокаутировав британского гиганта.