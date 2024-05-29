Бокс. Бой-реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии
время публикации: 29 мая 2024 г., 13:13 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 13:13
Бой-реванш между абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.
Об этом в твиттере написал глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх.
Он написал "Мир снова увидит исторический бой".
19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей, едва не нокаутировав британского гиганта.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2024