Молодежный чемпионат мира. Польская тяжелоатлетка упала и ее едва не придавило штангой
время публикации: 26 сентября 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 17:33
В Испании проходит молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. Выполнение толчка 19-летней полькой Мартыной Доленгой едва не закончилось трагически.
Ноги спортсменки скользнули. Она упала и выронила штангу, которая могла придавить спортсменку.
Блины на одном краю штанги съехали. Видимо, был неправильно закрыт замок.
Видео инцидента опубликовано в инстаграме.
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