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Молодежный чемпионат мира. Польская тяжелоатлетка упала и ее едва не придавило штангой

время публикации: 26 сентября 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 17:33
Молодежный чемпионат мира. Польская тяжелоатлетка упала и ее едва не придавило штангой
AP Photo/Luca Bruno

В Испании проходит молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. Выполнение толчка 19-летней полькой Мартыной Доленгой едва не закончилось трагически.

Ноги спортсменки скользнули. Она упала и выронила штангу, которая могла придавить спортсменку.

Блины на одном краю штанги съехали. Видимо, был неправильно закрыт замок.

Видео инцидента опубликовано в инстаграме.

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