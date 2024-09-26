Молодежный чемпионат мира. Польская тяжелоатлетка упала и ее едва не придавило штангой

В Испании проходит молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. Выполнение толчка 19-летней полькой Мартыной Доленгой едва не закончилось трагически.

Ноги спортсменки скользнули. Она упала и выронила штангу, которая могла придавить спортсменку.

Блины на одном краю штанги съехали. Видимо, был неправильно закрыт замок.

Видео инцидента опубликовано в инстаграме.