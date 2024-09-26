x
26 сентября 2024
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2024
|
26 сентября 2024
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Женский теннис. В Пекине сыгран самый длительный матч с 2011 года

время публикации: 26 сентября 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 17:13
Женский теннис. В Пекине сыгран самый длительный матч с 2011 года
AP Photo/Pamela Smith

В первом круге теннисного турнира в Пекине испанка Сара Соррибес Тормо победила китаянку Гао Синью 6:7, 7:5, 7:5.

Матч продолжался 4 часа 15 минут и стал самым длительным матчем турнира Женской теннисной ассоциации с 2011 года ( (тогда в маиче Открытого чемпионата Австралии Франческа Скьявоне одолела Светлану Кузнецову за 4 часа 44 минуты).

18 сентября в Хуахине немка Лаура Зигемунд победила китаянку Ван Сию 7:6, 4:6, 7:6. Матч продолжался 4 часа 9 минут.

Рекорд установлен в 1984 году в Ричмонде - 6 часов 31 минута. Вики Нельсон Данбар победила Джин Хкпнер.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2024

Теннис. Победительницей турнира в Сеуле стала Беатрис Хаддад Майя
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 сентября 2024

Умер бывший тренер Марии Шараповой и Пита Сампраса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 сентября 2024

Женский теннис. В Хуахине сыгран самый продолжительный матч десятилетия
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2024

Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне победили сборную Украины