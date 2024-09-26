Женский теннис. В Пекине сыгран самый длительный матч с 2011 года

В первом круге теннисного турнира в Пекине испанка Сара Соррибес Тормо победила китаянку Гао Синью 6:7, 7:5, 7:5.

Матч продолжался 4 часа 15 минут и стал самым длительным матчем турнира Женской теннисной ассоциации с 2011 года ( (тогда в маиче Открытого чемпионата Австралии Франческа Скьявоне одолела Светлану Кузнецову за 4 часа 44 минуты).

18 сентября в Хуахине немка Лаура Зигемунд победила китаянку Ван Сию 7:6, 4:6, 7:6. Матч продолжался 4 часа 9 минут.

Рекорд установлен в 1984 году в Ричмонде - 6 часов 31 минута. Вики Нельсон Данбар победила Джин Хкпнер.