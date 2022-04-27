В Израиле пройдет чемпионат Европы по кайтсерфингу и чемпионат мира в классе "470"
С 9 по 18 мая 2024 года в Израиле пройдет чемпионат Европы по кайтсерфингу, сообщает "Исраэль а-Йом".
Накануне был подписан документ о проведении турнира в нашей стране.
Чемпионат пройдет в Сдот-Яме, в котором около месяца назад побывала международная комиссия, которой понравились условия для проведения соревнований.
В октябре 2022 года в Израиле пройдет чемпионат мира по парусному спорту в классе "470".
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