В Израиле пройдет чемпионат Европы по кайтсерфингу и чемпионат мира в классе "470"

С 9 по 18 мая 2024 года в Израиле пройдет чемпионат Европы по кайтсерфингу, сообщает "Исраэль а-Йом".

Накануне был подписан документ о проведении турнира в нашей стране.

Чемпионат пройдет в Сдот-Яме, в котором около месяца назад побывала международная комиссия, которой понравились условия для проведения соревнований.

В октябре 2022 года в Израиле пройдет чемпионат мира по парусному спорту в классе "470".