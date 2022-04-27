Бывший нападающий "Майами Хит" продолжит карьеру в "Апоэле"
Американский тяжелый форвард Янте Матен проведет остаток сезона в тель-авивском "Апоэле", сообщает официальный сайт клуба.
В этом сезоне он выступал за корейский клуб "Вонджу". Среднестатистические показатели 16.1 + 5.8 подборов за матч.
Янте Матен не был выбран на драфте 2018 года. Он подписал контракт с "Майами Хит", за который провел несколько матчей. В основном играл за фарм-клуб "Сиу-Фолз Скайфорз".
Янте Матен также выступал за "Мэйн Ред Клоуз".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 27 апреля 2022
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