Бывший нападающий "Майами Хит" продолжит карьеру в "Апоэле"

Американский тяжелый форвард Янте Матен проведет остаток сезона в тель-авивском "Апоэле", сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне он выступал за корейский клуб "Вонджу". Среднестатистические показатели 16.1 + 5.8 подборов за матч.

Янте Матен не был выбран на драфте 2018 года. Он подписал контракт с "Майами Хит", за который провел несколько матчей. В основном играл за фарм-клуб "Сиу-Фолз Скайфорз".

Янте Матен также выступал за "Мэйн Ред Клоуз".