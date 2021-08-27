Израильтянин Марк Маляр завоевал "золото" Паралимпийских игр в Токио

21-летний израильский пловец Марк Маляр завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, проплыв в финальном заплыве 200 метров (SM7) комплексным стилем за 2:29.01 и установив мировой рекорд в своей категории.

"Серебро" завоевал Андрий Трусов из Украины, "бронзу" – Карлом Серрано Зарате из Колумбии.

Марк, пришедший в большой спорт несмотря на церебральный паралич, выступает на Паралимпиаде вместе со своим братом-близнецом Ариэлем. Он родился в Хайфе, в русскоязычной семье. Живет в городе Кирьят-Моцкин.

Заниматься плаванием близнецы начали в пятилетнем возрасте, сначала в рамках физиотерапии. Затем братья перешли к серьезным тренировкам.

В 2017 году Паралимпийский комитет Израиля назвал Марка Маляра спортсменом года. В 2019-м Марк был победителем чемпионата мира, который проходил в Лондоне.

Братья Маляр тренируются в Хайфе. Тренер: Яков Бенинсон. 25 августа другой подопечный того же тренера Ияд Шалаби завоевал "золото" Паралимпиады в своей категории.

Список израильских спортсменов, участвующих в Паралимпиаде в Токио

1. Александр Алексеенко (легкая атлетика)

2. Нина Городецки (бадминтон)

3. Надав Леви (бочча)

4. Эльхам Махамид Рузин (голбол)

5. Ноа Малка (голбол)

6. Галь Хамрани (голбол)

7. Ор Мизрахи (голбол)

8. Рони Охайон (голбол)

9. Лихи Бен Давид (голбол)

10. Паскаль Беркович (каякинг)

11. Полина Кацман (пауэрлифтинг)

12. Шмулик Даниэль (гребля)

13. Моран Самуэль (гребля)

14. Симона Горен (гребля)

15. Ахиджа Клейн (гребля)

16. Барак Хацор (гребля)

17. Михаль Фейнблат (гребля)

18. Марлайна Миллер (гребля)

19. Дорон Шазири (стрельба)

20. Юлия Черной (стрельба)

21. Ами Дадаон (плавание)

22. Башар Халаби (плавание)

23. Ариэль Маляр (плавание)

24. Марк Маляр (плавание), золотая медаль

25. Ияд Шалаби (плавание), золотая медаль

26. Юлия Гордейчук (плавание)

27. Вероника Гиренко (плавание)

28. Эрель Халеви (плавание)

29. Каролин Табиб (настольный теннис)

30. Адам Бердичевский (теннис на колясках)

31. Гай Сасон (теннис на колясках)

32. Йоси Саадон (теннис на колясках)

33. Шрага Вейнберг (теннис на колясках)

Напомним, что на Паралимпийских играх в Рио де-Жанейро в 2016 году участвовали 30 израильских атлетов. Тогда израильтяне завоевали три бронзовые медали. Этого успеха добились: Моран Самуэль в одиночной гребле, Дорон Шазири в пулевой стрельбе и Инбаль Пезаро в плавании на 200 метров комплексным стилем (категория SM5).