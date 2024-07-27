Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионками стали китаянки

Чемпионками Парижской олимпиады в синхронных прыжках в воду с трехметровой вышли стали китаянки Чан Яни и Чэнь Ивэнь.

Китайские спортсменки завоевывают золотые медали в этой дисциплине на шестой олимпиаде подряд.

На втором месте американки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук.

Бронзовые медали завоевали британки Ясмин Харпер и Скарлетт Мю Дженссен.

Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская заняли седьмое место.