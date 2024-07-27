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Спорт

Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионками стали китаянки

время публикации: 27 июля 2024 г., 13:08 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 13:08
Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионками стали китаянки
AP Photo/Lee Jin-man

Чемпионками Парижской олимпиады в синхронных прыжках в воду с трехметровой вышли стали китаянки Чан Яни и Чэнь Ивэнь.

Китайские спортсменки завоевывают золотые медали в этой дисциплине на шестой олимпиаде подряд.

На втором месте американки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук.

Бронзовые медали завоевали британки Ясмин Харпер и Скарлетт Мю Дженссен.

Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская заняли седьмое место.

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