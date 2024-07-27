Олимпиада. Дзюдо. Ям Вольчак проиграл чемпиону мира

В поединке второго раунда олимпийского турнира по дзюдо израильтянин Ям Вольчак (весовая категория до 60 кг) проиграл действующему чемпиону мира грузину Георгию Сардалашвили.

Для 21-летнего Яма Вольчака - это первые олимпийские игры.

Он - бронзовый призер кадетского чемпионата Европы 2020 года и бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2022 года.