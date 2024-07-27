Олимпиада. Дзюдо. Ям Вольчак проиграл чемпиону мира
время публикации: 27 июля 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:56
В поединке второго раунда олимпийского турнира по дзюдо израильтянин Ям Вольчак (весовая категория до 60 кг) проиграл действующему чемпиону мира грузину Георгию Сардалашвили.
Для 21-летнего Яма Вольчака - это первые олимпийские игры.
Он - бронзовый призер кадетского чемпионата Европы 2020 года и бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2022 года.
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